Conference League, pareggia la Fiorentina all'esordio: 1-1 col Rigas FS

Esordio amaro per la Fiorentina in Conference League. I viola, infatti, non vanno oltre il pari contro i lettoni del Riga FS: finisce 1-1. La squadra di Italiano la sblocca al 56' con la bella girata di Barak, ma gli ospiti pareggiano al 74' con Ilic. Finisce dunque 1-1. Nella'altra sfida del girone dei toscani, stravince il Basaksehir, che passa 0-4 in casa degli scozzesi dell'Hearts.

TUTTI I RISULTATI

GRUPPO A

Fiorentina-RFS 1-1

Hearts-Istanbul Basaksehir 0-4

GRUPPO B

Anderlecht-Silkeborg 1-0

GRUPPO C

Villarreal-Lech 4-3

Austria Vienna-Hapoel Beer Sheva 0-0

GRUPPO D

Slovacko-Partizan 3-3

GRUPPO G

Ballkani-Cluj 1-1