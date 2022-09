Conference League, cade la Fiorentina: 3-0 per il Basaksehir

Continua il periodo negativo della Fiorentina. La Viola sta faticando molto in campionato, ma anche in Europa sembra avere diverse difficoltà. Dopo il pareggio con l'RFS, gli uomini di Italiano hanno subito una pesante sconfitta contro l'Istanbul Basaksehir: i turchi si sono imposti per 3-0 grazie alla doppietta di Gurler e alla rete di Traoré.

Vincono Hearts (0-2 contro l'RFS), West Ham (2-3 contro il Silkeborg), Villarreal (1-2 contro l'Hapoel Beer Sheva), Lech Poznan (4-1 contro l'Austria Vienna) e Colonia (4-2 contro lo Slovacko). Pareggi, invece, tra Steaua Bucarest e Anderlecht (0-0) e tra Partizan Belgrado e Nizza (1-1).