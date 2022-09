Champions League: show del Napoli contro il Liverpool. L'Inter cade in casa col Bayern

Serata da sogno al Maradona per il Napoli. La squadra di Spalletti, infatti, alla prima uscita in Champions League batte 4-1 il Liverpool. Primo tempo di marchio partenopeo con le reti di Zielinski, Anguissa e Simenone, con Osimhen che si divora un calcio di rigore. Nella ripresa la doppietta di Zielinski e la rete di Luis Diaz per i Reds che chiude la gara sul 4-1 finale. Nell'altra gara del girone vince l'Ajax (4-0 sui Rangers)

Se il Napoli ride non fa altrattanto l'Inter, che cade 0-2 a San Siro contro il Bayern Monaco. I bavaresi la risolvono con un gol per tempo: prima Sanè poi l'autogol di D'Ambrosio. Nell'altra sfida del gruppo C, il Barcellona strapazza 5-1 il Viktoria Plzen.