Champions League: pareggio per il Milan in casa del Salisburgo. La Juventus perde con il PSG

Si è sono concluse da poco le prime partite valide per la fase a gironi di UEFA Champions League. Due le italiane in campo questa sera: Milan e Juventus. La squadra rossonera allenata dal mister Pioli ha ottenuto un 1-1 in casa del Salisburgo con le reti di Okafor e Saelemaekers. Sconfitta invece la Juve di Allegri per 2-1 in casa del PSG con la doppietta di Mbappé e la rete del subentrato McKennie. Domani sarà il turno di Napoli e Inter.

I RISULTATI DI TUTTE LE PARTITE DI CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO E

GNK Dinamo Zagreb-Chelsea 1-0

Red Bull Salzburg - Milan 1-1

GRUPPO F

Celtic - Real Madrid 0-3

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk 1-4

GRUPPO G

Borussia Dortmund- FC København 3-0

Sevilla - Manchester City 0-4

GRUPPO H

Paris Saint-Germain - Juventus 2-1

SL Benfica - Maccabi Haifa 2-0