Champions League, Dzeko e Dumfries abbattono il Viktoria Plzen: 0-2 per l'Inter. Cade il Tottenham in casa dello Sporting

La seconda giornata della fase a gironi di Champions League comincia con una conferma e una sorpresa. La prima riguarda l'Inter, che ha rispettato i pronostici iniziali e ha battuto per 0-2 il Viktoria Plzen: al 20' i nerazzurri sono passati in vantaggio grazie a Dzeko e il raddoppio è stato firmato da Dumfries al minuto 70. Dal 61', inoltre, la formazione ceca è rimasta in 10 a causa dell'espulsione di Bucha.

Cade, a sorpresa, il Tottenham di Conte. Gli Spurs sono crollati negli ultimi minuti in casa dello Sporting. La partita è rimasta bloccata fino agli ultimi istanti di gioco, ma al minuto 90 Paulinho ha portato in vantaggio i portoghesi. Nei successivi 180 secondi è arrivato addirittura il 2-0 grazie a Gomes.