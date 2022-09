Champions League: cade ancora la Juventus, 2-1 del Benfica. Rangers-Napoli 0-3: azzurri a punteggio pieno

Il Napoli s'impone in casa dei Rangers nella seconda giornata di Champions League e sale a 6 punti dopo la vittoria sul Liverpool. 0-3 per la squadra di Spalletti in gol con Politano, Raspadori e Ndombele. La Juventus, invece, nonostante il vantaggio dopo 4' con Milik viene prima raggiunta, dal gol di Joao Mario e poi superata con l'1-2 definitivo di David Neres nella ripresa. Prima, alle 18.45, il Milan si era imposto 3-1 in casa sulla Dinamo Zagabria.

Gli altri risultati della serata:

Milan-Dinamo Zagabria 3-1

Shakhtar-Celtic 1-1

Chelsea-Salisburgo 1-1

Copenhagen-Siviglia 0-0

Juventus-Benfica 1-2

M. Haifa-Psg 1-3

Manchester City-B. Dortmund 2-1

Rangers-Napoli 0-3

Real Madrid-RB Lipsia 2-0