Betis, Pellegrini: "Probabile che l'infortunio di Juanmi sia molto grave"

Il Betis ha vinto 2-0 contro l'Helsinki grazie alla doppietta di William José e, insieme al Ludogorets, si posiziona al primo posto in classifica nel girone C di Europa League, nel quale si trova anche la Roma. Al termine del successo ottenuto in trasferta, Manuel Pellegrini, allenatore del club biancoverde, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito spagnolo sulle condizioni di Juanmi e Victor Ruiz. Il primo è stato sostituito al minuto 6 per un grave infortunio alla caviglia ed è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco in barella, mentre il secondo è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo per un piccolo problema sempre alla caviglia. Le sue dichiarazioni: "Dobbiamo aspettare il parere dei medici. È probabile che Juanmi abbia subito un grave infortunio, ma non è certificato al 100%. E' normale che il suo infortunio abbia colpito i compagni. Victor Ruiz invece si è storto la caviglia, ma potrebbe trattarsi di una piccola distorsione. E' ancora da definire".

Qualora l'entità dell'infortunio di Juanmi fosse confermata, il calciatore sarebbe a serio rischio per la doppia sfida contro la Roma: l'andata è in programma il 6 ottobre alle ore 21, mentre il ritorno il 13 ottobre alle 18:45.

(as.com)

