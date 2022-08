Playoff Conference League, Twente-Fiorentina 0-0: viola ai gironi

Al De Grolsch Veste termina 0-0 tra Twente e Fiorentina nel ritorno dei playoff di Conference League. I viola soffrono, soprattutto nel finale in inferiorità numerica per l'espulsione di Igor, e Terracciano si rende protagonista di un ottimo intervento per evitare il ko: in virtù del successo dell'andata (2-1 al Franchi) la Fiorentina accede alla fase a gironi della competizione europea, vinta dalla Roma nella scorsa stagione.