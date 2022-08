Playoff Champions: Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria ai gironi. PSV, Trabzonspor e Bodo in Europa League

Sono andati in scena questa sera i playoff di ritorno di Champions League che hanno decretato le ultime squadre qualificate alla fase a gironi della competizione europea. I Rangers hanno superato 1-0 il PSV Eindhoven (all'andata 2-2), mentre il Copenaghen ha pareggiato 0-0 con il Trabzonspor e accede ai gironi grazie al successo dell'andata. Si è decisa ai supplementari la sfida tra Dinamo Zagabria e Bodø/Glimt, vinta 4-1 dalla Dinamo.

Rangers, Dinamo Zagabria e Copenaghen si qualificano ai gironi di Champions League, mentre PSV, Trabzonspor e Bodø/Glimt scendono in Europa League, competizione che disputerà in questa stagione la Roma. Domani è in programma il sorteggio dei gironi della Champions, mentre venerdì alle 13.00 è previsto quello dell'Europa League (la Roma è inserita in prima fascia).