HJK Helsinki, Tenho: "Europa League? Gruppo duro, una bella sorpresa affrontare la Roma. Non vedo l'ora"

Dopo il sorteggio dei gironi di Europa League - Roma pescata con Ludogorets, Betis e HJK Helsinki - arrivano le reazioni anche degli avversari dei giallorossi. Per il difensore dell'HJK, Miro Tenho, il "girone è incredibilmente duro. Abbiamo assistito al sorteggio insieme ed eravamo felici quando abbiamo visto una grande squadra come la Roma nel nostro girone. È stata anche una bella sorpresa". "Queste partite sono una grande vetrina per ogni giocatore. Rispetto alla Conference League, l'Europa League è chiaramente una competizione più grande e più seguita - ha aggiunto -. Roma e Betis sono squadre di una categoria completamente diversa da noi, ma in casa possiamo sicuramente sfidare il Ludogorets. E sicuramente troveremo un modo per sfidare anche le due big". Tenho ha commentato anche il campo sintetico della Bolt Arena, considerandolo un vantaggio: "Certo, alcuni avversari giocano anche sul sintetico in casa, come il Silkeborg, ad esempio. Giocare sul campo sintetico è completamente diverso dal giocare sul naturale".

"È incredibile. Se solo sarò in forma e potrò giocare a Roma, sarà un'esperienza memorabile. Non vedo l'ora - ha aggiunto parlando dei giallorossi -. Non andiamo solo all'esperienza, ma lo scopo è arrivare alla fase successiva. Anche la terza squadra del girone riesce comunque ad arrivare alle prossime partite di Conference League. La Roma sta crescendo sotto la guida di José Mourinho. Quello che so del Betis è che è davvero un'ottima squadra che gioca un bel calcio. Conosco meno il Ludogorets".

"Abbiamo subito pochissimi gol e questo ci ha aiutato. Abbiamo guadagnato più fiducia dalle partite europee e si è visto anche nei buoni risultati raggiunti in Veikkausliiga, che è una competizione ancora più importante per il club - ha concluso -. Ora c'è una battaglia serrata per il campionato tra tre squadre".

(www.hs.fi)

