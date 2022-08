Fiorentina, Italiano: "Orgoglio e voglia ci spingeranno ad andar forte in Conference, non il successo della Roma. Ma complimenti ai giallorossi"

Alla vigilia del playoff di andata di Conference League contro il Twente, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della Roma, che ha vinto il trofeo proprio nella scorsa stagione. "Sinceramente non ci spingerà ad andar forte il fatto che la Conference sia stata vinta da una squadra italiana. Ci spingerà il nostro orgoglio e la nostra voglia di andare avanti e di partecipare alla competizione - le sue dichiarazioni -. E poi cercare di andare il più avanti possibile. La Roma è passata vincendo contro il Trabzonspor che poi ha vinto il campionato turco. Ci sono tante insidie per arrivare in fondo e bisogna fare grandi complimenti alla Roma. Però a noi ci spinge altro, è una questione personale e individuale oltre al fatto di regalare al nostro pubblico di poter andare in giro per l'Europa a giocarsi qualcosa".