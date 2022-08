Vince una delle prossime eurorivali della Roma. Il Ludogorets, inserito nel girone C di Europa League dove ci sono anche i giallorossi, è passato per 3-2 sul campo del Cherno More grazie ai gol di Despodov, Tissera e Tekpetey. Un successo che gli permette di salire a quota 16 punti dopo sei gare, uno in meno del CSKA 1948 Sofia in vetta a 17 ma con due gare in più.