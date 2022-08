Europa League, ecco data e ora delle partite della fase a gironi della Roma

Questa mattina sono state rese note data e ora relative alle partite che disputerà la Roma nella fase a gironi di Europa League. La prima sarà in trasferta contro i bulgari del Ludogorets l'8 settembre alle 18.45, seconda e terza entrambe in casa alle 21, il 15 settembre contro l'HJK Helsinki e il 6 ottobre contro il Real Betis. La quarta e la quinta in trasferta, contro il Real Betis il 13 ottobre alle 18.45 e il 27 ottobre alle 21 contro l'HJK Helsinki. L'ultima, sarà il 3 novembre alle 21 in casa contro il Ludogorets.

