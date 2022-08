Champions League, sorteggiati i gironi: Bayern e Barça per l'Inter, la Juve col Psg. C'è il Liverpool per il Napoli e il Chelsea per il Milan

Al via dalle 18.00 ad Istanbul la cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League 2022/23. Tra le 32 squadre partecipanti ci sono anche le italiane Milan, Inter, Juventus e Napoli. Spiccano le sfide con Bayern Monaco e Barcellona per l'Inter, mentre il Milan pesca tra le altre il Chelsea di Tuchel. Sfida con un avversario inglese anche per il Napoli che affronterà il Liverpool, mentre la Juve trova nel girone il Psg.

I gironi completi:

GRUPPO A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers.

GRUPPO B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bruges.

GRUPPO C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen.

GRUPPO D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting CP, Olympique Marsiglia.

GRUPPO E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria.

GRUPPO F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic.

GRUPPO G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen.

GRUPPO H: Psg, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.