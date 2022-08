Betis, Alexis Trujillo (Team Manager): "Roma squadra difficile da affrontare"

Nel sorteggio di Europa League, andato in scena alle 13 ad Istanbul, la Roma è stata inserita nel Gruppo C insieme a Ludogorets, Betis e HJK Helsinki. Il pericolo più grande per i giallorossi di Josè Mourinho è rappresentato sicuramente dalla squadra spagnola, considerata la più forte tra quelle inserite in terza fascia. I biancoverdi la scorsa stagione hanno chiuso il campionato al quinto posto e hanno sollevato la loro terza Copa del Rey.

Alexis Trujillo, team manager del Betis, ha espresso il proprio parere, sottolineando le qualità della Roma. "I giallorossi, con Mourinho, saranno una squadra difficile da affrontare, con un livello molto alto. Abbiamo giocato contro di loro già nello scorso precampionato e sicuramente sarà una rivale da tenere in considerazione. Recentemente hanno messo sotto contratto Dybala e questo rappresenta un bonus per l'attacco".

(As.com)

