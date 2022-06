Conference League, l'Uefa celebra Karsdorp: l'olandese miglior assist-man della competizione (FOTO)

Ad una settimana dal trionfo in Conference League battendo in finale il Feyenoord a Tirana, l'Uefa celebra uno dei protagonisti del percorso e del successo della Roma: Rick Karsdorp.

"Rick Karsdorp ha fornito quattro assist in Conference League in questa stagione, nessun giocatore ha creato più occasioni da gol nella competizione di questo termine", il tweet dell'Uefa che sottolinea le prestazioni del terzino olandese nel corso della competizione poi vinta dai giallorossi.

Rick Karsdorp supplied four assists in the Europa Conference League this season, no player created more goals in the competition this term ?@ASRomaEN | #UECL pic.twitter.com/OV0PscCY67

