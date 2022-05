Zaniolo-gol, è l'italiano più giovane a segnare in una finale europea degli ultimi 25 anni: l'ultimo fu Del Piero nel '97

Nicolò Zaniolo sblocca la finale di Conference League. Al 32' della sfida con il Feyenoord il sinistro del numero 22 porta avanti i giallorossi nell'ultimo confronto della terza coppa europea. Un gol che vale un singolare primato. A 22 anni e 327 giorni Zaniolo è l'italiano più giovane a segnare in una finale europea degli ultimi 25 anni. L'ultimo a riuscirci fu Alessandro Del Piero, a 22 anni e 200 giorni, in occasione della finale di Champions tra Juve e Borussia Dortmund del 1997.

22&327 - Nicolò Zaniolo (22 years, 327 days) is the youngest Italian player to score in a final of a major European competition since Alessandro Del Piero (22 years, 200 days) against Borussia Dortmund in Champions League in May 1997. Fearless.#RomaFeyenoord pic.twitter.com/3oHQ9WwfRB

— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) May 25, 2022