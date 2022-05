Va in scena in uno Stadio Olimpico sold out Roma-Leicester, ritorno della semifinale di Conference League dopo l'1-1 dell'andata. I giallorossi passano in vantaggio all'11' grazie alla rete di Tammy Abraham che di testa su corner calciato da Pellegrini supera Schmeichel e firma l'1-0. L'Olimpico esplode di gioia, come documentato in questo video: