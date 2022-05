VIDEO - Roma-Leicester: i tifosi inglesi si avvicinano al match tra cori sul bus e giri in città

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Leicester. Alcuni tifosi della squadra di Brendan Rodgers sono già da ieri nella capitale, ma a poche ore dall'inizio della gara gli inglesi si sono divisi: un nutrito gruppo di inglesi sta ingannando l'attesa visitando la città, altri sono già in viaggio verso lo stadio e stanno intonando cori per la propria squadra sui mezzi di trasporto di Roma.

Leicester City fans in full voice on their way to Stadio Olimpico #lcfc pic.twitter.com/afIorKMqc6

— Josh Holland (@JoshHolland_) May 5, 2022