VIDEO - Le esultanze in radiocronaca nel trionfo di Conference League: "La Roma riscrive la storia". "Perché ce lo meritiamo!"

Il trionfo della Roma in Conference League resterà anche nelle voci di chi l'ha raccontata in diretta, che fosse in tv o in radio. La telecronaca di Sky era affidata a Riccardo Gentile, con commento tecnico di Beppe Bergomi, che al fischio finale ripete due volte: "Può bastare così! Può bastare così!".

Esultanza senza limiti nella radiocronaca di Roma Radio che urla: "Esulta tutta la Roma sotto al settore, perché ce lo meritiamo!".

Anche a Rai Radio1, Massimo Barchiesi che dice: "Tripudio della Roma, il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della Roma!".