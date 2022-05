VIDEO - Conference League: festa della Roma sotto il settore dei tifosi giallorossi

Tripudio a Tirana. La Roma batte il Feyenoord 1-0 e conquista la sua prima coppa europea e conclude con l'esito più bello il percorso in Conference League. Dopo la premiazione ufficiale con Ceferin a distribuire le medaglie, è partita la festa. El Shaarawy con il trofeo in mano, seguito a ruota dai compagni di squadra a festeggiare tutti sotto il settore occupato dai sostenitori giallorossi. Presente in campo anche Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma.

Capitan Lorenzo Pellegrini ha alzato, poi, la coppa della Conference League tra l'emozione di tifosi e compagni.