UEFA: Russia esclusa dalle prossime coppe europee

«La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni Uefa per club nella stagione 2022/23». Linea dura dell'Uefa contro la Russia in seguito al conflitto in Ucraina. La federazione europea ha reso nota la sua decisione in merito alla federazione russa. Il bando vale per la Champions League e anche per l'Europa e la Conference League, ma anche per le competizioni internazionali.

I club russi e le varie nazionali erano stati sospesi «fino a nuovo avviso» dalla confederazione europea già a febbraio a seguito dell'invasione dell'Ucraina. L'UEFA ha aggiornato le liste d'accesso per le prossime competizioni europee. Riguardo la Champions ne beneficieranno in particolare la Scozia e l'Austria, che avranno due formazioni in corsa nella massima competizione continentale: le prime classificate direttamente alla fase a gironi, con le seconde che partiranno dai playoff. Sanzione estesa anche nazionali: la Russia non prenderà parte alla prossima Nations League, escluse dalle rispettive competizioni anche le squadre femminili (in particolare il Portogallo sostituirà la Russia ai prossimi europei) nonchè le selezioni giovanili e quelle di futsal. Infine respinta la doppia candidatura presentata dalla Russia per gli Europei del 2028 e del 2032.

(uefa.com)