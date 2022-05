Uefa: dalle 12 vendita libera per Roma-Feyenoord. Rallentamenti sul sito

Appuntamento alle 12, in realtà da molto prima per mettersi in coda, a cui hanno risposto moltissimi tifosi della Roma che dalle prime ore del mattino si sono riversati sul portale dell'Uefa per assicurarsi uno dei 10mila biglietti valido per la finale di Conference League messi a disposizione dall'organizzazione europea. Ma il forte traffico ha complicato il lavoro del sito che per diversi minuti è stato paralizzato rendendo più complicate le operazioni, diversi tifosi, i più fortunati, sono riusciti comunque ad ottenere il tagliando.