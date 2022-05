Roma-Leicester: presenti Ranieri e Perrotta all'Olimpico (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico c'è anche Claudio Ranieri: il grande doppio ex della sfida assisterà al ritorno della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester in scena alle 21.00. L'ex tecnico giallorosso, che ha vinto una straordinaria Premier League con le Foxes nella stagione 2015-16, è stato immortalato dal giornalista Marco Juric:

#ASRoma , come promesso mister Claudio #Ranieri presente allo Stadio Olimpico. Nessuna dichiarazione, solo sorrisi e foto con i tifosi che gli chiedono se è fiducioso per la finale. Risposta da tifoso: “Sempre”. #ConferenceLeague #UECL #RomaLeicester pic.twitter.com/UtyqPOSbq0

Claudio ?

A familiar face for both clubs is at Stadio Olimpico tonight... pic.twitter.com/t5d3r9VfiR

— Leicester City (@LCFC) May 5, 2022