ROMA-LEICESTER: le probabili formazioni dei quotidiani. Oliveira dal 1', davanti Zaniolo-Abraham

LR24.IT - Ci siamo, la gara più importante dell'anno è arrivata per la Roma. Stasera contro il Liecester Josè Mourinho, per prendersi la finale, punterà sulla squadra vista in Inghilterra ma senza l'infortunato Mkhitaryan. Al posto dell'armeno pronto Sergio Oliveira, in vantaggio Veretout. Per il resto tutto confermato, con Abraham-Zaniolo lì davanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewsky; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewsky; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LA STAMPA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.