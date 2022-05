Roma-Leicester, le info per i tifosi giallorossi: cancelli aperti alle 18.15

Alla vigilia di Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League in scena domani sera all'Olimpico, il club giallorosso comunica le informazioni utili per i tifosi giallorossi. La nota della società:

L’attesa sta per terminare, giovedì 5 maggio è alle porte. Ci si appresta a vivere Roma-Leicester, ritorno delle semifinali di Conference League.

Una finale europea in ballo, una partita per cuori pulsanti, cuori giallorossi. Uno stadio che si preannuncia gonfio di passione e di bandiere.

L’Olimpico sarà sold-out per questa serata, che in ogni caso resterà nella storia romanista.

Ecco alcune indicazioni utili ai nostri tifosi. A cominciare dalla più importante: la Società consiglia di arrivare con almeno 120 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio del match (le 21).

I cancelli dello Stadio, come pure la fan zone La Magica Land con il suo Store interno, apriranno già alle 18:15.

Ai tifosi chiediamo di portare con sé una bandiera della Roma, per colorare tutto lo Stadio!

Le aree parcheggio su viale delle Olimpiadi non saranno utilizzabili a causa dell'allestimento per gli imminenti Internazionali d'Italia.

Il punto assistenza di biglietteria per questa partita sarà in via Nigra, nel box 4, mentre non sarà disponibile l'ex Ostello della Gioventù, su viale delle Olimpiadi 61.

(asroma.com)

