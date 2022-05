Roma-Leicester, la moviola: giallo per Mancini

Roma e Leicester in campo per la semifinale di ritorno di Conference League. Arbitra il serbo Srdan Jovanovic. Questi i principali episodi del match:

41' - Prima ammonizione della partita, giallo a Mancini. Il difensore giallorosso interviene con il piede a martello ai danni di Dewsbury-Hall.

27' - Fallo di mano del Leicester a centrocampo non segnalato dall'arbitro, stavolta l'autore è Tielemans che respinge con il braccio largo un passaggio di Pellegrini, Jovanovic fa proseguire

12' - Proteste da parte della Roma, in particolare di Zalewski per un fallo di mano sulla trequarti giallorossa di Dewsbury-Hall, che poi è arrivato al tiro. Per Jovanovic non c'è nulla.

4' - Contatto in area giallorossa su un corner battuto dalla destra del Leicester. Fofana resta a terra e protesta con l'arbitro lamentando una trattenuta con il braccio di Smalling, per Jovanovic non ci sono gli estremi per il rigore e il direttore di gara fa proseguire il gioco