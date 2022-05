Roma-Leicester, info trasporto: servizio bus e tram in zona Centro sospeso dalle 22:00 alle 2:00

Novità per quanto riguarda i mezzi di superficie in vista della notte di giovedì 5 maggio, quella durante la quale si svolgerà Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League. Come comunicato dall'azienda, la Questura di Roma ha predisposto un dispositivo di sicurezza e tra i provvedimenti è prevista la "parziale sospensione del servizio di trasporto di superficie nella fascia 22.00-2.00". Continua la nota: "le linee bus e tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl del Centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22.00 mentre le linee di bus notturne effettueranno le prime partenze dai capolinea alle ore 2.00". Regolare il servizio metro.

(atac.roma.it)

