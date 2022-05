FOTO - Roma-Feyenoord, Tirana accoglie Mourinho: "Benvenuto a Little Roma"

La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord si avvicina ed anche Tirana, la città ospitante l'ultimo atto della competizione, si prepara all'evento. I giallorossi sono in viaggio verso la capitale dell'Albania ed i residenti sono pronti ad accogliere la squadra capitolina, guidata da Mourinho. Proprio lo Special One è uno dei più attesi, infatti a Piazza Madre Teresa, di fronte allo stadio in cui si disputerà la finale, è apparso uno striscione in cui viene ritratto l'allenatore sulla vespa della Roma: "Benvenuto a Little Roma Mister Mourinho", la scritta.