Roma-Feyenoord: record di ascolti su Sky, share del 22,1%

La Roma trionfa in Conference League battendo il Feyenoord in finale a Tirana per 1-0 con la rete di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riferito dal giornalista Giovanni Capuano, Roma-Feyenoord ha stabilito il record di ascolti stagionali per il calcio su Sky con un totale di 4.503.000 telespettatori (share del 22,1%). TV8, dove è stata trasmessa la partita in chiaro, è stato il canale più visto della serata in tv con tenuta anche nel post-partita, come anche Sky.

La #UECLfinal #RomaFeyenoord ha stabilito il record di ascolti stagionali per il calcio su #Sky con un totale di 4.503.000 telespettatori (share 22,1%).#TV8 canale più visto della serata in tv con tenuta anche nel post partita come anche #Sky — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 26, 2022