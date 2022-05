ROMA-FEYENOORD: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio Mkhitaryan, ballottaggio con Oliveira e Zaniolo

LAROMA24.IT - E venne il giorno. Il countdown volge finalmente al termine e la Roma stasera ha un appuntamento con la storia: a Tirana i giallorossi si giocano una coppa europea contro il Feyenoord. Per l'appuntamento finale di Conference League José Mourinho punta sui migliori: 9 undicesimi di formazione sono già certi, resta da risolvere il dubbio sul rientrante Mkhitaryan. Dubbio legato non solo alla presenza, anche se sembra che partirà dal primo minuto, ma anche alla posizione in campo. Non c'è solo il ballottaggio con Zaniolo ma è possibile che l'armeno venga dirottato a centrocampo, con Oliveira che in questo caso partirebbe dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham

