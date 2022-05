Roma-Feyenoord, le maglie per la finale: rosso per Pellegrini e compagni. Olandesi in grigio (FOTO)

Tra le preoccupazioni scaramantiche di alcuni tifosi c'era la scelta della maglia, con Roma e Feyenoord che avendo in comune il rosso tra i colori sociali non avrebbero certamente potuto indossare entrambe le loro divise casalinghe. Sarà la Roma a indossare il completo rosso, con Rui Patricio in blu, mentre la squadra di Slot scenderà in campo vestita di grigio, con bordi e pantaloncini gialli. Arancione, invece, per il portiere del Feyenoord.

Istvan Kovacs, l'arbitro della sfida, insieme ai suoi compagni di viaggio saranno in azzurro con pantaloncini neri, come ha mostrato l'Uefa.