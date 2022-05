Roma-Feyenoord, le info degli ultras giallorossi per Tirana: "Appuntamento con la Storia e dobbiamo esserne degni" (FOTO)

È apparso un volantino firmato "Gli Ultras della Roma" con le indicazioni per i tifosi giallorossi che saranno presenti a Tirana per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in programma il 25 maggio. Il testo:

"Tifosi giallorossi,

la nostra Roma, dopo 31 anni, torna a giocare una finale europea.

Possiamo garantirvi che quelli che ci saranno daranno tutto per rappresentare anche chi, purtroppo, non potrà esserci. Abbiamo un appuntamento con la Storia e dobbiamo esserne degni. La trasferta di Tirana deve essere affrontata nel modo corretto, dentro e fuori lo stadio, per ovvie ragioni.

Poche, semplici regole che invitiamo a seguire:

1) evitate di girare da soli o in piccoli gruppetti;

2) non portate bandiere o stendardi "personali": il materiale vi verrà fornito sul posto;

3) il punto d'incontro dal quale partire per andare allo stadio verrà comunicato in seguito;

4) mostrate rispetto per la città che ci ospita.

Romanisti! Fatece largo che passamo noi!

Gli Ultras della Roma"