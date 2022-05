Roma-Feyenoord, la Federcalcio albanese: «Attesi 90 mila tifosi per la finale di Tirana»

TOP CHANNEL - Numerosi ben oltre la attese e non poteva essere altrimenti visti i pochi posti della National Arena di Tirana. Nella capitale albanese per la sfida tra Roma e Feyenoord del prossimo 25 maggio sono attesi 90 mila tifosi, quasi cinque volte la capienza massima dell'impianto. Numeri decisamente fuori portata e riferiti da un dirigente della FSHF (la federcalcio albanese), Kejdi Tomorri, tra i responsabili dell'organizzazione della finale di Conference League.

Tomorri è intervenuto stamattina alla trasmissione televisiva "Wake Up" e la sua intervista che è stata rilanciata anche dal sito web della federazione balcanica: «Le previsioni non erano così alte, ma abbiamo avuto un contatto ieri con i delegati UEFA: dall'Italia sono attese 60-70 mila persone, ovviamente in maggioranza senza biglietto visto che lo avranno solo in 4000. Dall'Olanda, come ci ha informato la polizia olandese, arriveranno tra le 18 mila e le 20 mila persone». Tomorri si è espresso anche sulla vendita libera dei biglietti, terminata in poco tempo: «La procedura è solo online ed è gestita in esclusiva dall'UEFA. E chi li acquista dall'Albania ha la priorità».

«Non è stato semplice organizzare un evento del genere - ha proseguito -, visto anche che erano in corsa sette federazioni, tra cui Francia, Galles e Israele. Innanzitutto si giocherà in uno stadio moderno, che ha tutte le condizioni per ospitare una finale europea. D'altra parte penso che il Comitato Esecutivo dell'UEFA volesse una finale a Tirana, è la prima volta che organizziamo un evento simile. Poi bisogna sottolineare il grande lavoro della Federazione perché per alcuni particolari, come la capacità dell'aeroporto e la viabilità, non rientravamo nei parametri previsti. Ma l'UEFA ha curato ogni dettaglio, abbiamo organizzato numerosi gruppi di lavoro, che a volte hanno impegnato tra le 80 e le 100 persone. Ci hanno portato un piano dettagliato, consegneremo all'UEFA lo stadio il 15 maggio e loro gestiranno tutto».

Numeri decisamente sovrastimati quelli riferiti da Tomolli e ben diversi da quelli annunciati dalla stampa albanese, secondo cui saranno almeno 15 mila i tifosi romanisti attesi a Tirana, mentre sono attesi 8000 sostenitori del Feyenoord.

