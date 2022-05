Roma-Feyenoord, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria, conferenza di Mourinho alle 17.45 a Tirana

Si avvicina il grande appuntamento della stagione della Roma: mercoledì a Tirana andrà in scena la finale di Conference League contro il Feyenoord. Martedì, alla vigilia, i giallorossi si alleneranno al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria nella seduta aperta alla stampa. Poi la squadra volerà in Albania, dove alle 17.45 José Mourinho parlerà in conferenza stampa all'Arena Kombëtare insieme a due calciatori.

Per quanto riguarda il Feyenoord, alle 18.45 sarà il turno di Arne Slot ad intervenire in conferenza con due giocatori. A seguire alle 19.30 la squadra svolgerà la seduta di rifinitura.