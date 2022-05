Roma-Feyenoord, Gualtieri revoca il blocco dei trasporti: il servizio diurno e notturno torna regolare

Dietrofront della questura, che in vista della sfida di questa sera tra Roma e Feyenoord, con l'Olimpico preso d'assalto dai tifosi giallorossi per seguire la gara dai maxischermi, aveva imposto il bloco dei trasporti. Il pressing del Campidoglio però è andato a segno. Il comitato per l’ordine e la sicurezza ha rivisto la sua decisione: bus e tram non si fermeranno più alle 22, ma rispetteranno il normale orario di servizio, con ultime corse dai capolinea alle ore 23,30. La decisione all'ultimo minuto per consentire il deflusso dei tifosi che seguiranno questa sera la finale.

(repubblica.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE