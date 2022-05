Roma-Feyenoord, Gualtieri e i sindaci di Rotterdam e Tirana ai tifosi: "Comportiamoci tutti in modo sportivo"

In vista della finale di Conference i sindaci di Roma, Rotterdam e Tirana inviano un messaggio ai tifosi: «Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché la finale di mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva». Così in un comunicato congiunto i Sindaci di Roma Roberto Gualtieri, Rotterdam Ahmed Aboutaleb, e Tirana Erion Velia. «Tirana sta dando un caloroso e amichevole benvenuto a migliaia di tifosi in arrivo dall'Italia e dall'Olanda per una partita che sia a Roma che a Rotterdam è attesa con ansia. Sono tempi molto complicati per la storia europea: le competizioni sportive possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un'importante occasione per dimostrare rispetto e amicizia tra persone di paesi diversi» si legge nella nota dove nel finale si sottolinea l'invito alla sportività: «Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché la finale di mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva. Che vinca il migliore!».