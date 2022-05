Roma-Feyenoord: i Friedkin a Tirana

Tifo diviso tra Roma e Tirana: chi non è riuscito a trovare un biglietto per assistere alla finale di Conference League contro il Feyenoord all'Arena Kombëtare, può assistere alla gara dall'Olimpico, dove saranno installati dei maxischermi. A Tirana a sostenere la squadra saranno presenti anche i Friedkin: i proprietari giallorossi sono, infatti, arrivati nella capitale albanese.

Who is ready to cheer on @OfficialASRoma in the #UECL final tomorrow? Stadio Olimpico will be rocking as the match is aired live on the big screens.

Where in the world will you be tuning in from? #ASRoma pic.twitter.com/ooCz6P7hDr

— The Friedkin Group (@friedkingroup) May 24, 2022