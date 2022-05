Sono quasi 14mila, 13.993 per l'esattezza, gli abbonati della Roma che hanno fatto richiesta per un biglietto per assistere alla finale di Conference League che il 25 maggio vedrà la squadra di Mourinho sfidare il Feyenoord. Meno di 2000 i tagliandi gratuiti in palio, con l'estrazione che sarà svolta alla presenza di un notaio.

13.993 abbonati hanno fatto richiesta per un biglietto per la finale di #Tirana#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) May 6, 2022