Leicester: un modellino della lupa capitolina in dono dalla Roma al club inglese (FOTO)

In occasione della semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester, disputata all'Olimpico il 5 maggio e vinta dalla Roma per 1-0 con la rete di Abraham che ha permesso ai giallorossi di accedere in finale, il club giallorosso ha regalato al club inglese un modellino della lupa capitolina e la maglia indossata da Lorenzo Pellegrini. Il Leicester ha ringraziato sui social mostrando anche il dono ricevuto.

(lcfc.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

A Capitoline wolf model ?

This distinctive gift was given to the Club when we faced AS Roma in the #UECL Semi-Finals this season.

— Leicester City (@LCFC) May 23, 2022