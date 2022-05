Leicester: Rodgers ne cambia 8 per la gara contro il Tottenham

Alle ore 15:00 il Leicester scenderà in campo contro il Tottenham, ma la testa sembra essere al ritorno di Conference League contro la Roma, in programma giovedì 5 maggio all'Olimpico alle ore 21:00. Infatti, rispetto alla sfida d'andata contro i giallorossi, quest'oggi Brendan Rodgers ha schierato una formazione con ben 8 calciatori diversi. In campo rispetto alla sfida contro la Roma: Amartey, Söyüncü, Thomas; Soumaré, Mendy, Iheanacho, Perez e Daka.

Partono dalla panchina Dewsbury-Hall, Fofana, Lookman, Tielemans e Vardy, con Pereira, Evans e Maddison nemmeno convocati.