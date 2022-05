Leicester, Iheanacho: "Roma forte, noi vogliamo la finale"

Dopo la sconfitta in Premier League contro il Tottenham, l'attaccante del Leicester Kelechi Iheanacho ha commentato il ko proiettandosi anche all'impegno di Conference League contro la Roma in programma giovedì sera all'Olimpico: "Siamo davvero delusi. Stavamo prendendo le giuste misure e muovendo abbastanza bene la palla. I gol hanno cambiato il corso della partita. Dobbiamo correggere questo. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".

"Abbiamo una buona squadra, possiamo cambiare le cose. Speriamo che vada bene per noi. Loro sono una squadra forte, ma noi cerchiamo di arrivare in finale - ha aggiunto sulla Roma -. I nostri tifosi ci sostengono sempre nel bene e nel male. Sono sempre lì per noi. Andiamo avanti e continuiamo a dare il nostro meglio, speriamo di ottenere qualcosa giovedì".

(lcfc.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE