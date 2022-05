Leicester, Castagne: "Ancora un gol subito da angolo. L'atmosfera dello stadio avrebbe dovuto infiammarci di più"

"Siamo molto delusi", le parole di Castagne dopo la sfida di ieri alla tv del Leicester. “Penso che dobbiamo prendercela solo con noi stessi. Concediamo ancora un gol da calcio d'angolo. Potevamo fare meglio, loro erano in vantaggio, poi hanno iniziato a difendere e lo hanno fatto molto bene. È stata dura a quel punto. Contro il PSV e nelle due gare contro la Roma, si parte e si va sotto nel primo tempo, quindi diventa difficile recuperare. Non abbiamo svolto al meglio il nostro lavoro, quindi dipende da noi. L'atmosfera qui avrebbe dovuto infiammarci ancora di più. Vuoi metterli a tacere, vuoi essere pronto, vincere ogni contrasto, ogni duello, e lo abbiamo fatto bene in altre partite. Dobbiamo essere migliori, tutto qui".

"Questo dimostra a tutti che avere la possibilità di giocare in Europa è ottimo per fare esperienza", ha proseguito l'ex Atalanta. Continua Castagne: "Capisco la delusione, ma ora dobbiamo pensare alla prossima stagione. Se iniziamo da ora, cominceremo la prossima stagione con una spinta positiva e questo è molto importante. Dobbiamo concentrarci su questo".

(LCFC Tv)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE