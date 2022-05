Lau (pres. associazione tifosi Feyenoord): "Previsti 8000 olandesi a Tirana"

Kees Lau, presidente ad interim dell'associazione dei tifosi del Feyenoord FSV De Feijenoorder, ha parlato della finale di Conference League, nella quale sfiderà il 25 maggio alle ore 21 la Roma a Tirana. Queste le sue dichiarazioni riguardanti i supporter olandesi che partiranno in Albania, i quali, secondo lui, si aggirano sugli 8000: "I prezzi dei biglietti per la partita sul mercato nero si sono abbassati considerevolmente. La scorsa settimana chiedevano 3000 euro per un biglietto. Ora, se siete fortunati, potete trovarne uno a 500 euro. Credo che ci siano molte persone disposte a pagare quella cifra". Nonostante questo, invita però a fare attenzione: "I venditori non sempre hanno a cuore i vostri interessi. Ho sentito dire che molti dei biglietti in vendita libera sono finiti nelle mani di ricchi albanesi, forse addirittura della mafia locale, che stanno cercando di trarre un notevole profitto finanziario".

Secondo Lau, i tifosi senza biglietto potranno comunque seguire la partita sui maxischermi nella speciale fan zone del Feyenoord sul lungomare Murat Toptani di Tirana: "Inizialmente, quegli schermi non erano previsti, ma ho sentito che la UEFA organizzerà questo. Avere tutti i sostenitori riuniti è anche molto più facile per la polizia locale, che ovviamente non ha molta esperienza con questo tipo di eventi su larga scala”. L'associazione dei tifosi olandesi è riuscita ad organizzare due voli charter diretti per Tirana per più di 250 membri: "Altri sostenitori - aggiunge Lau - dovranno fare uno o più scali per arrivare a Tirana".