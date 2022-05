FOTO e VIDEO - Tirana pronta per Roma-Feyenoord: il Fan Festival a piazza Skanderbeg

DA TIRANA MATTEO DE ROSE - Tirana si prepara ad ospitare la finale di Conference League, in scena domani sera all'Arena Kombëtare, tra Roma e Feyenoord. Le due squadre stanno raggiungendo in queste ora l'Albania e lo stadio, dove si terranno le rispettive conferenze stampa (per la Roma, oltre a José Mourinho, parleranno anche Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini).

Intanto, oggi e domani piazza Skanderbeg di Tirana ospita l'Europa Conference League Fan Festival: nella piazza, situata al centro della capitale albanese, si terranno vari spettacoli dal vivo ed eventi calcistici. Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, il presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, e Lorik Cana hanno presentato in mattinata il trofeo della Conference League.

Le immagini della piazza, raccolte da LAROMA24.IT, pronta per la finale: