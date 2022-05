FOTO e VIDEO - Roma-Feyenoord: scontri nella curva olandese

Piccoli incidenti prima del fischio d'inizio di Roma-Feyenoord, finale di Conference League in scena all'Arena Kombëtare di Tirana. Come raccolto da LAROMA24.IT, sono avvenuti degli scontri nella parte laterale della curva olandese dove erano seduti alcuni tifosi con maglie e sciarpe giallorosse.

