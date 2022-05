FOTO e VIDEO - Invasione di campo all'Olimpico dopo il triplice fischio di Roma-Feyenoord. Lo speaker contiene a fatica l'entusiasmo dei tifosi

Esplosione di gioia allo Stadio Olimpico, dove i tifosi della Roma festeggiano a distanza la vittoria della Conference League. Dopo il triplice fischio decretato da Kovacs a Tirana, i sostenitori giallorossi che assiepavano gli spalti dell'Olimpico si sono riversati sul manto verde del campo da gioco per festeggiare la vittoria della competizione. Entusiasmo contenuto a fatica dallo speaker: dopo l'invasione alcuni tifosi si sono arrampicati sui maxischermi allestiti sulla pista d'atletica, comportamento non tollerato dall'organizzazione dell'evento. Dopo diversi avvisi, appunto, dello speaker, la festa è stata momentaneamente sospesa proprio per imporre di scendere dalle strutture degli schiermi chi vi era salito.