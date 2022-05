Dan e Ryan Friedkin vincono il primo trofeo della loro gestione: a Tirana la Roma trionfa in Conference League superando il Feyenoord in finale per 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. La squadra ha festeggiato sotto il settore dei tifosi giallorossi e ai giocatori si sono uniti anche i proprietari del club che a turno hanno alzato la coppa della competizione europea.