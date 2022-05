FOTO e VIDEO - Finale Conference: entusiasmo anche all'Olimpico tra cori e bandiere

Non solo a Tirana, ma anche a Roma: continua a crescere l'entusiasmo dei tifosi giallorossi, a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Conference League contro il Feyenoord, anche allo Stadio Olimpico, in cui saranno presenti 50mila spettatori - registrando il sold out - per assistere alla partita dai maxischermi installati sul prato dell'impianto.

Come mostra il club su Twitter, i tifosi hanno intonato cori e sventolato bandiere all'esterno dell'Olimpico. Dalle 18.30, con l'apertura dei cancelli, è iniziato l'afflusso dei romanisti allo stadio.