FOTO e VIDEO - Conference League: conferenza stampa di Mourinho interrotta...e giocatori in festa

Roma in festa...a Tirana: la squadra conquista la Conference League battendo il Feyenoord in finale e dà il via ai festeggiamenti. Un gruppo di calciatori ha interrotto la conferenza post-partita di José Mourinho entrando in sala stampa, iniziando ad intonare cori e stappando champagne.

??❤️ É festa anche in sala stampa: i giocatori interrompono la conferenza di #Mou e innaffiano di champagne tutto il desk #asroma #romafeyenoord ??? pic.twitter.com/Xf2jK4Jvzd — laroma24.it (@LAROMA24) May 25, 2022